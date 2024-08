Komisarka podprla pobudo Slovenije, Avstrije in Hrvaške o razvoju unije kapitalskih trgov

Ljubljana/Bruselj, 8. avgusta - Evropska komisarka za finančne storitve, finančno stabilnost in unijo kapitalskih trgov Mairead McGuinness je podprla pobudo Slovenije, Avstrije in Hrvaške o nadaljnjem razvoju unije kapitalskih trgov in krepitvi konkurenčnosti EU ter med drugim napovedala poglobljene pogovore za pospešitev razvoja evropskih kapitalskih trgov.