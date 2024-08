Na Obrežju delo začel center za registracijo in obravnavo tujcev

Obrežje, 8. avgusta - Na nekdanjem mejnem prehodu Obrežje je delo začel center za registracijo in obravnavo tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Novo mesto, policija tako zdaj na enem mestu in pod enotnim vodstvom izvaja vse potrebne ukrepe s tujci.