V Sloveniji mladi predstavljajo 15 odstotkov prebivalstva, otroci gredo od doma starejši od 29 let

Ljubljana, 8. avgusta - V Sloveniji je prebivalcev, starih od 15 do 29 let, 15 odstotkov. To je 7,5 odstotne točke manj kot leta 1991. Skoraj polovica starih od 20 do 24 let je bila lani vključena v terciarno izobraževanje. Otroci pa se od staršev odselijo, ko so stari že več kot 29 let, navaja državni statistični urad pred mednarodnim dnevom mladih, 12. avgustom.