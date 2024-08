Richard Gere bo koproducent dokumentarnega filma o dalajlami

Los Angeles, 10. avgusta - Ameriški igralec Richard Gere in režiser Oren Moverman sta podpisala dogovor, s katerim bosta kot izvršna producenta sodelovala pri novem dokumentarnem filmu o dalajlami Wisdom of Happiness (Modrost sreče). Film, ki sta ga režirala Barbara Miller in Philip Delaquis, bo za predvajanje pripravljen predvidoma v zadnji četrtini leta.