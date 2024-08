Program EU podjetja vabi k udeležbi na poslovnih misijah v Azijo

Ljubljana, 8. avgusta - Program EU Business Hub bo v naslednjih štirih letih organiziral deset poslovnih misij na Japonsko in deset poslovnih misij v Južno Korejo. K udeležbi vabi mala, srednja in zagonska podjetja, ki delujejo na področju zelenih in nizkoogljičnih tehnologij, digitalnih rešitev ter zdravstvene in medicinske opreme.