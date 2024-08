V Blejskem jezeru odkrili 12 min iz druge svetovne vojne

Bled, 8. avgusta - V globini Blejskega jezera je v sredo dopoldan tuj potapljač opazil neeksplodirano ubojno sredstvo in o tem obvestil blejske policiste. Na približno sedmih metrih globine so odkrili 12 minometnih min iz druge svetovne vojne, in sicer znamke brixia italijanske izdelave. Strokovnjaki so jih odstranili iz jezera in uničili.