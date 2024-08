V skupnem nadzoru PU Nova Gorica in inšpekcijskih služb odkrili šest kršitev glede vožnje v naravi

Nova Gorica, 8. avgusta - Policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica so z inšpektorji drugih pristojnih inšpekcijskih služb minulo nedeljo izvedli skupni poostreni nadzor nedovoljenih voženj z motornimi vozili in kolesi v naravnem okolju. Skupaj so ugotovili šest kršitev, med drugim tudi vožnjo s štirikolesnikom v naravnem okolju, so sporočili s PU Nova Gorica.