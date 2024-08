Ljubljanska borza: Dopoldne v ospredju delnice NLB

Ljubljana, 8. avgusta - Na Ljubljanski borzi so vlagatelji dopoldne največ zanimanja pokazali za delnice NLB in Krke. Prve izgubljajo odstotek in pol, druge pa približno tretjino odstotka. Cenijo se še delnice Triglava, osrednji indeks SBI TOP pa se giblje tik pod gladino. Največ, okoli 1,7 odstotka, pridobivajo delnice Petrola.