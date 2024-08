Rusija: Spopadi po ukrajinskem vdoru v Kursk se nadaljujejo

Kijev/Moskva, 8. avgusta - Rusija je danes sporočila, da se boji v obmejni regiji Kursk, kamor so pred dnevi vdrle ukrajinske sile, nadaljujejo. Ukrajinskim silam naj bi po nekaterih poročilih uspel prodor globlje na rusko ozemlje. Kijev se uradno na napade ni odzval, v uradu ukrajinskega predsednika pa so za čezmejni vdor okrivili Moskvo in njeno agresijo na Ukrajino.