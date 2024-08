Evropske borze uvodoma v rdečem

London/Frankfurt/Pariz, 8. avgusta - Indeksi na evropskih borzah so v uvodnem delu trgovanja ponovno padli v minus, potem ko so v preteklih dveh dneh nekoliko nadoknadili velike ponedeljkove padce. Vlagatelji po poročanju tujih agencij spremljajo najnovejše gospodarske kazalce, politično dogajanje, pozorni pa so tudi na četrtletne poslovne rezultate, ki jih te dni objavljajo podjetja.