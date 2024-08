Objavljen ponovljen natečaj za direktorja Sklada Neka

Ljubljana, 8. avgusta - Nadzorni svet javnega sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Neka (Sklad Nek) je objavil natečaj za direktorja. Prijave je mogoče posredovati do vključno 5. septembra, direktor pa bo imenovan za štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.