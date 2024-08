Nehammer: Grožnja napadov na Dunaju zelo resna

Dunaj, 8. avgusta - Grožnja terorističnih napadov na koncertih ameriške pop zvezdnice Taylor Swift na Dunaju je bila zelo resna, je minulo noč sporočil avstrijski kancler Karl Nehammer. Kot je zapisal na družbenem omrežju X, so po zaslugi sodelovanja avstrijskih in tujih služb grožnjo prepoznali v zgodnji fazi in preprečili morebitno tragedijo.