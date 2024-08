V sredinem neurju z močnim vetrom največ težav na območju Ljubljane

Ljubljana, 8. avgusta - Neurje z močnim vetrom in obilnim dežjem, ki je v sredo v večernih in nočnih urah prešlo Slovenijo, je največ težav povzročilo na območju Ljubljane, Maribora in Slovenj Gradca. Zabeležili so skupno 59 dogodkov, večina je bila v povezavi z močnim vetrom, ki je podrl večje število dreves, so sporočili iz Uprave za zaščito in reševanje.