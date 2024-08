V Avstriji odpovedali koncerte Taylor Swift

Dunaj, 7. avgusta - V Avstriji so danes odpovedali tri koncerte ameriške pevke Taylor Swift, ki so bili načrtovani od četrtka do sobote na Dunaju, so sporočili organizatorji. "Zaradi potrditve vladnih uradnikov o načrtovanem terorističnem napadu na stadionu ErnstHappel nimamo druge izbire, kot da zaradi varnosti koncerte odpovemo," je sporočilo podjetje Barracuda.