Pariz, 7. avgusta - Poljaki in Francozi so finalisti olimpijskega odbojkarskega turnirja v Parizu. V prvem polfinalu so Poljaki premagali ZDA s 3:2 (23, -25, -14, 23, 13). V finalu se bodo merili s Francijo, ki je Italijo premagala gladko s 3:0 (20, 21, 21).