Strupeno veliko plamenko opazili tudi v narodnem parku Mljet

Mljet, 8. avgusta - V Narodnem parku Mljet so opazili strupeno veliko plamenko, tujerodno invazivno vrsto ribe s strupenimi bodicami, so v sredo potrdili predstavniki parka v južni Dalmaciji. Ob tem so opozorili, da je pojav te ribe le eden od znanilcev nove podobe Jadranskega morja, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.