V Avstriji prijeli domnevna načrtovalca napada na koncertih Taylor Swift

Dunaj, 7. avgusta - V Avstriji so danes prijeli domnevna načrtovalca terorističnih napadov na prireditvah na širšem območju Dunaja. Enega so prijeli na Dunaju, drugega v mestu Ternitz južno od prestolnice. Zaradi tega bodo poostrili varnostne ukrepe na koncertih ameriške pevke Taylor Swift na Dunaju od četrtka do sobote, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.