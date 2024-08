Putin v luči ukrajinskih napadov obtožil Kijev velike provokacije

Moskva/Kijev, 7. avgusta - Ruski predsednik Vladimir Putin je po vdoru ukrajinskih sil v rusko obmejno regijo Kursk danes obtožil Kijev "obsežne provokacije". Spopadi na območju se nadaljujejo drugi dan, so sporočili v Moskvi in zatrdili, da so ruske sile uspele preprečiti nadaljnje napredovanje "sovražnikovih sil".