Na newyorških borzah nadaljevanje odboja

New York, 7. avgusta - Delniški indeksi na borzah v New Yorku drugi dan zapored nadaljujejo okrevanje po globokem ponedeljkovem padcu. Do rasti prihaja po znižanju tečaja jena, potem ko je japonska centralna banka sporočila, da bo ohranila ohlapno denarno politiko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.