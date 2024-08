Raziskava: Prihodnost finančne tehnologije tudi v znamenju umetne inteligence

Ljubljana, 11. avgusta - Sektor finančne tehnologije ima kljub številnim izzivom velik potencial za rast, saj so ključni akterji panoge dosegli dobičkonosnost in se hitro širijo, je pokazala raziskava družbe Boston Consulting Group. Prihodnji razvoj panoge bodo zaznamovale predvsem vgrajene finance, povezana trgovina, odprto bančništvo in generativna umetna inteligenca.