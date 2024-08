V Celju po lanskih poplavah obnovili lokalne ceste

Celje, 7. avgusta - V Celju so po lanskih neurjih in poplavah obnovili lokalne ceste. Največ škode je bilo na daljših odsekih cest Šmartno v Rožni dolini-Hrenova, Rožni vrh-Brezova in Šmiklavž pri Škofji vasi-Lipovec ter na krajših odsekih v Medlogu in Rožnem vrhu, so danes sporočili iz Mestne občine Celje.