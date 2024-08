Na Otoku zaradi izgredov tri ljudi obsodili na zaporne kazni

London, 7. avgusta - V Združenem kraljestvu so danes v povezavi z nemiri in izgredi, ki so izbruhnili po napadu z nožem, tri osebe obsodili na zaporne kazni od 20 mesecev do treh let. Nemirom sicer še ni videti konca, saj je za danes načrtovanih več kot 30 protestov, zato je policija za potrebe odziva na morebitne nove izgrede vpoklicala dodatnih 6000 policistov.