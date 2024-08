Choi Young-Mi za STA: V korejskih literarnih krogih sem outsider

pripravila Ksenija Brišar

Ljubljana, 17. avgusta - Choi Young-Mi je južnokorejska pesnica in romanopiska, ki je tamkajšnjo javnost presenetila leta 1994 s prvencem Pri tridesetih je bilo konec zabave. V pesmi zliva osebne izkušnje, občutja in stvari o svetu, ki se ji zdijo pomembne, eno takih je gibanje #jaztudi. Kot je pred prihodom na Dneve poezije in vina povedala za STA, ostaja outsider.