Ema Kozin zaradi administrativnega zapleta brez dvoboja v ZDA

Ljubljana, 7. avgusta - Slovenska boksarka Ema Kozin bi morala v soboto v Las Vegasu braniti naslov svetovne prvakinje v supervelterski kategoriji po različicah WBC in WBO. Vendar pa so dvoboj odpovedali, ker slovenska boksarka ni pravočasno pridobila delovne vize za ZDA, je na Facebooku sporočil njen trener in menedžer Rudolf Pavlin.