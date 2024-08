V Rusiji na več let zapora obsodili blogerja zaradi objav o vojni v Ukrajini

Moskva, 7. avgusta - Sodišče v Moskvi je danes ruskega vojaškega blogerja obsodilo na šest let in pol zapora, ker je na svojem blogu poročal o dveh ruskih napadih v Ukrajini. Razsodilo je, da je kriv širjenja lažnih informacij o konfliktu, ker je objavil, da je ruski napad povzročil težave z dobavo vode v Krivem Rogu in poročal o napadu na porodnišnico v Zaporožju.