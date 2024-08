Na parkirišču pri živalskem vrtu poteka vzdrževalna sečnja

Ljubljana, 7. avgusta - V Mestni občini Ljubljana so v sklopu urejanja parkirišča pri Živalskem vrtu Ljubljana med Večno potjo in kolesarsko stezo začeli obrezovati drevesa in čistiti njihove krošnje. Dela, ki vključujejo kratkotrajne zapore Večne poti in zaprtje dela parkirišča, bodo predvidoma zaključili v četrtek.