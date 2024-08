Dolenjski policisti pri tatvinah ujeli mladoletnika

Novo mesto, 7. avgusta - Dolenjski policisti so danes ponoči zaradi drznih tatvin v prodajalnah na avtocestnih postajališčih Zaloke in Starine ujeli dva mladoletnika. O njunih dejanjih so poleg staršev obvestili tudi pristojna centra za socialno delo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.