Tajsko ustavno sodišče razpustilo največjo opozicijsko stranko

Bangkok, 7. avgusta - Tajsko ustavno sodišče je danes razpustilo največjo opozicijsko stranko Naprej (MFP) zaradi poskusa reforme zakonodaje o razžalitvi in obrekovanju monarhije. Poleg tega je nekdanjemu voditelju stranke in priljubljenemu politiku Pitu Limjaroenratu za deset let prepovedalo delovanje v politiki.