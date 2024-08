Policisti iščejo moškega zaradi nadlegovanja mlajših deklic v Marezigah

Koper, 7. avgusta - Moški je v torek v Marezigah nadlegoval mlajše deklice in jih prosil, če jih lahko fotografira, in dajal neprimerne opazke. Starši so dogajanje ob 23.30 prijavili policiji. Policisti so takoj pregledali širšo okolico, vendar ga niso izsledili, danes nadaljujejo zbiranje obvestil, so sporočili s policijske uprave Koper.