Konec tedna začetek 25. festivala Letni oder Ruše

Ruše, 7. avgusta - V ambientu kamnitega amfiteatra ter v središču Ruš bo znova potekal devetdnevni festival smeha in glasbe Letni oder Ruše. Letošnja že 25. izvedba poletnega dogodka bo postregla z nastopi glasbenikov, igralcev in drugih umetnikov, program pa bodo v soboto odprli z 22. Kantfestom, na katerem bodo nastopili Bojan Sedmak, Peter Andrej in Adi Smolar.