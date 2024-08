V Črni na Koroškem in okolici se v turističnem tednu obeta živahno dogajanje

Črna na Koroškem, 9. avgusta - Koroški turistični teden v Črni na Koroškem je ena najstarejših tovrstnih prireditev pri nas. Letošnja že 68. izvedba se začne danes, vse do 18. avgusta pa so občina, društva, druge organizacije in posamezniki zasnovali pester program z več kot 70 športnimi, kulturnimi, družabnimi in zabavno-glasbenimi prireditvami.