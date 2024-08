Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne z rastjo

Ljubljana, 7. avgusta - Indeks SBI TOP je, potem ko je v torek pridobil 3,80 odstotka, v dopoldanskem delu trgovanja pridobil 0,89 odstotka in tako nadaljeval okrevanje po veliki ponedeljkovi izgubi. Največje rasti v prvi kotaciji beležijo delnice Telekoma Slovenije, NLB in Krke. Slednje so tudi najprometnejše.