Spodbude podjetjem za uporabo visokozmogljivega računalništva in generativne umetne inteligence

Ljubljana, 7. avgusta - Evropska pobuda Fortissimo plus je objavila razpisa za prijave na program financiranja malih, srednjih in zagonskih podjetij pri izkoriščanju potenciala visokozmogljivega računalništva in generativne umetne inteligence. Okvirni skupni proračun za financiranje je štiri milijone evrov, rok za oddajo prijave pa je 4. september.