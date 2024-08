Na ogled dragocenosti, ki so jih pred leti ukradli iz muzeja v Dresdnu

Dresden, 14. avgusta - V Dresdnu so v torek ponovno razstavili dragocenosti, ki so jih pred nekaj leti v spektakularnem vlomu ukradli iz muzeja na tamkajšnjem gradu. Širši javnosti so na ogled od danes, prikazani pa so v nerestavrirani obliki oziroma v stanju, v kakršnem so bili, ko so jih našli decembra 2022, poroča nemška tiskovna agencija dpa.