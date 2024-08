Več stražarskih hišk na različnih lokacijah po Ljubljani bo imelo novo podobo

Ljubljana, 7. avgusta - Stražarske hiške ob predsedniški palači, DZ, ministrstvu za notranje zadeve v Štefanovi ulici in ob ameriškem veleposlaništvu, ki so dotrajane in niso več primerne za delo policistov niti z vidika varnosti niti mikroklimatskih pogojev, bodo prenovili. Na vseh lokacijah bodo enake in izdelane kot tipski proizvod.