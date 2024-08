Igralka Liza Minnelli napisala knjigo spominov

Los Angeles, 8. avgusta - Igralka in pevka Liza Minnelli, ki se lahko pohvali z več desetletij trajajočo kariero, je pri 78 letih napisala knjigo spominov. Pri ameriški založbi Grand Central Publishing bo izšla spomladi 2026. V njej je hčerka igralke Judy Garland in režiserja Vincenta Minnellija opisala otroštvo v soju žarometov ter kariero in burno zasebno življenje.