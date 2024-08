Slovenski dijaki do štirih medalj na mednarodni ekonomski olimpijadi

Hongkong, 8. avgusta - S sedme Mednarodne ekonomske olimpijade, ki je konec julija potekala v Hongkongu, se je slovenska ekipa vrnila z dvema srebrnima in dvema bronastima medaljama. Srebrni odličji sta osvojila Špela Gačnik in Benjamin Gašperin, bronasti pa Andraž Plut in Borja Ranzinger, so sporočili z ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko.