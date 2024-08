Singapur, 7. avgusta - Cene nafte so v današnjem azijskem trgovanju padle. Po kratkem okrevanju v torek so se danes znižale, potem ko so podatki pokazali nepričakovano povečanje zalog surove nafte in bencina v ZDA. To je odpravilo zaskrbljenost, da na trgu ne bo dovolj ponudbe, poročajo tuje tiskovne agencije.