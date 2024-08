Požar na delovnem stroju v Račah povzročil za 80.000 evrov škode

Rače, 7. avgusta - Gasilci so v torek popoldne posredovali zaradi požara na območju Rač, kjer je zagorel večji delovni stroj - bager. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so policisti opravili ogled kraja požara, o katerem še zbirajo obvestila. Po njihovi nestrokovni oceni je zaradi požara nastalo za 80.000 evrov materialne škode.