Na izredni seji v Kanalu sprejeli sklep o ločitvi od vodarne Močila

Kanal, 7. avgusta - Na izredni seji občinskega sveta v Kanalu so se v torek seznanili z aktivnostmi in razmerami zaradi kemičnega onesnaženja pitne vode v vodarni Močila. Med drugim so sklenili, da naselij Močila in Gorenje Polje ne bodo več oskrbovali z vodo iz vodarne Močila. Dogodek preiskuje policija, zato nihče od vpletenih za zdaj ne želi prevzeti odgovornosti.