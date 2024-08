Večer o olimpijskih igrah (7. 8.)

Maribor, 6. avgusta - Petra Vidali v komentarju Kaj ima Prešernov spomenik z olimpijskimi igrami piše o tem, da so olimpijske igre do leta 1948 vključevala tudi tekmovanja umetniških del s športno motiviko. Avtorica meni, da prepričanja o tem, kaj zanima množice in kaj izbrance ter kaj ima družbeno težo in moč, niso od nekdaj in imajo omejen rok trajanja.