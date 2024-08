V Italiji v boj proti modrim rakovicam s posebnim komisarjem

Rim, 7. avgusta - V Italiji so za boj proti modrim rakovicam imenovali posebnega komisarja, ki naj bi oblikoval strategijo proti širitvi te invazivne vrste v Sredozemlju, poročajo italijanski mediji. Modre rakovice, ki izvirajo iz Atlantika, ogrožajo nekatere vrste školjk in ribištvo, še posebej pa so se razširile v delti reke Pad v severnem delu Jadranskega morja.