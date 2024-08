Koprski kajtar Vodišek znova vodi na OI

Marseille, 6. avgusta - Koprčan Toni Vodišek je znova prevzel vodstvo po tretjem dnevu in sedmih regatah formule kite na olimpijskih igrah v Marseillu, kjer potekajo olimpijski boji v jadranju. V današnjih plovih je zmagal in bil 13. Pred tem je slavil še v tretji regati, ima pa še 2., 3., 5. in 10. mesto. Slednje in 13. se mu kot najslabša izida črtata iz seštevka.