Šibenik, 6. avgusta - Hrvaški policisti so kazensko ovadili slovenskega državljana, ki se je minuli konec tedna v enem od avtokampov na otoku Murter zapletel v spor z dvema Hrvatoma in Belgijcem ter jim grozil. 34-letnega Slovenca so odpeljali v pripor, poročajo hrvaški mediji.