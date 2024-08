Ljubljanska borza nadoknadila velik del ponedeljkovih izgub

Ljubljana, 6. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes poskočil za 3,80 odstotka in se ustalil pri 1587,74 točke. Delnice so nadoknadile velik del ponedeljkovih izgub, ki so jih povzročili predvsem padci na drugih svetovnih borzah. Skupni promet je danes dosegel 3,23 milijona evrov, najprometnejše pa so bile delnice NLB in Krke.