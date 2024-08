Center Rog uspešen pri pridobivanju evropskih sredstev

Ljubljana, 6. avgusta - V Centru Rog so v sklopu programa Evropske komisije Ustvarjalna Evropa skupaj s partnerji pridobili dva večletna evropska projekta, skozi katera bo Center Rog črpal nekaj čez 200.000 evrov evropskih sredstev. Kot so zapisali, bosta projekta pomembno prispevala k razvoju kreativnih praks ter podpori obrtnikov in rokodelcev na začetku kariere.