Na železniških postajah lani 1800 novih parkirnih mest za kolesa

Ljubljana, 10. avgusta - Direkcija za infrastrukturo, ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter podjetje SŽ-Infrastruktura so lani poskrbeli za 1800 novih parkirnih mest za kolesa na 67 železniških postajah in postajališčih. V zadnjih štirih letih je bilo na 171 železniških postajah urejenih 7760 parkirnih mest za kolesa.