Po ujmi obnovljena Petrolova črpalka v Žerjavu izjemnega pomena za občane in širše

Črna na Koroškem, 6. avgusta - V lanski ujmi je bilo več kot 10 prodajnih mest Petrola poškodovanih, poplavljenih ali je bil do njih onemogočen dostop. Med tremi najbolj poškodovanimi je bilo prodajno mesto v Žerjavu v občini Črna na Koroškem, kjer so danes slovesno odprli obnovljen objekt. Občani so ob tem poudarili velik pomen, ki ga ima zanje to prodajno mesto.