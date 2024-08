Priprli 34-letnega osumljenca kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost

Ljubljana, 6. avgusta - Policisti so v soboto pridržali 34-letnega Burundijca z urejenim stalnim bivanjem v Sloveniji, ki je osumljen kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. To je po zbranih obvestilih storil v enem od zasebnih prostorov na območju Bežigrada v Ljubljani, za osumljenca so odredili pripor, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana.