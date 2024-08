Javna knjižnica v Gornji Radgoni obnovljena

Gornja Radgona, 6. avgusta - V javni Knjižnici Gornja Radgona so maja začeli z energetsko obnovo. Vrednost investicije je 209.000 evrov, 45.000 evrov so dobili nepovratnih sredstev Eko sklada. Ostalo so v svojem lastniškem razmerju pokrile štiri občine soustanoviteljice, je za STA dejala direktorica knjižnice Andreja Vučak Hribar in dodala, da knjižnice ne bo več zamakalo.